Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wertmarken gestohlen, Unfallflucht

Aalen (ots)

Spiegelberg: Wertmarken gestohlen

Unbekannte Täter rissen in der Zeit von Montag auf Dienstag in der Straße Herrschaftswiesen Deckel von mehreren Biotonnen ab und entwendeten diese. Auf den Deckeln waren die gültigen Wertmarken 2026 aufgeklebt. Die Tonnen selbst wurden zurückgelassen. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet sowohl Zeugen, als auch weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 07193 352 zu melden.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Freitag bis Dienstagnachmittag einen geparkten Hyundai im Akazienweg. Der Hyundai wurde durch einen unbekannten Fahrzeuglenker am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Hyundai beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang bitte dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

