Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht und rücksichtslose Rollerfahrer

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstag stellte eine 46-Jährige gegen 15 Uhr ihren Opel auf einem Parkplatz in der Einhornstraße ab. Als sie gegen 15:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Bopfingen: Rücksichtslose Rollerfahrer - Zeugenaufruf!

Gegen 15:35 Uhr wurde am Dienstag der Polizei gemeldet, dass in der Schillerstraße zwei Rollerfahrer auffällig und rücksichtslos im Bereich eines dortigen Brunnens sowie im Stadtgebiet unterwegs seien. Trotz eingeleitet Fahndungsmaßnahmen konnten die Rollerfahrer nicht kontrolliert werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 zu melden.

