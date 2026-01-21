Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Vorfahrtsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 11 Uhr wurde in der Onolzheimer Hauptstraße in einem Hinterhof ein geparkter BMW durch einen Unbekannten touchiert. Dieser entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden, von mehreren hundert Euro, zu kümmern. Mögliche Zeugen sollen sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung setzen.

Gaildorf: Vorfahrtsunfall

Ein 26-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 21 Uhr die Kochstraße in Fahrtrichtung Häusersbachstraße. An der Kreuzung zur Gartenstraße missachtete der Fahrer die Vorfahrt einer 35-jährigen Ford-Fahrerin, wodurch es zur Kollision an der rechten Fahrzeugseite des Opels kam. Der Opel wird durch den Zusammenstoß so abgewiesen, dass er mit der linken Fahrzeugseite mit einem Hauseck kollidiert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 24.000 Euro geschätzt. Die 35-Jährige musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

