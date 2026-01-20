Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Brände - PKW zerkratzt - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Im Rahmen eines Einsatzes zur Ingewahrsamnahme von vier Jugendlichen im Alter von 13 Jahren bis 16 Jahren, die zuvor unerlaubt eine Betreuungseinrichtung verließen, versuchte am Montag, gegen 2 Uhr, eine 15-Jährige in der Caroline-Fürgang-Straße vor der Polizei in Richtung Westlicher Stadtgraben zu flüchten. Die Jugendliche konnte kurze Zeit später eingeholt und angehalten werden. Hierbei leistete sie erheblichen Widerstand, welcher erst durch die Hinzuziehung einer weiteren Streifenbesatzung gebrochen werden konnte. Im Zuge der Widerstandhandlungen wurde die 15-Jährige sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt. Drei der Jugendlichen konnten im Anschluss wohlbehalten an die Betreuerinnen übergeben werden. Die 15-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik verbracht.

Bopfingen: Brand in Kartonagenpresse

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekten gerieten am Montag gegen 16.45 Uhr in einer Kartonagenpresse vor einem Discounter in der Neue Nördlinger Straße mehrere Kartonagen in Brand. Die Feuerwehr Bopfingen brachte den Brand unter Kontrolle und verhinderte somit ein größeres Brandausmaß. Der Verkaufsraum des Discounters musste während der Löscharbeiten für etwa eine Stunde geräumt werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Bopfingen/Oberhof: Biotonne in Brand geraten

Im Vohbühlweg geriet am Montag, gegen 15:30 Uhr, eine Biotonne in Brand. Diese entzündete in der Folge eine Thujahecke des anliegenden Wohnhauses. Das Feuer griff daraufhin auf eine Straßenlaterne über und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Auslöser des Brandes war vermutlich zu früh in die Tonne geworfene Holzkohlereste aus einem Ofen. Die Feuerwehr Bopfingen war mit 22 Einsatzkräften vor Ort.

Aalen /Fachsenfeld: PKW zerkratzt

Zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 8 Uhr, wurde in der Kirchstraße ein Renault in der Hofeinfahrt von einem Unbekannten entlang der kompletten rechten Fahrzeugseite und teilweise auch auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: PKW kollidiert mit E-Scooter

Am Montag um kurz nach 12 Uhr wollte eine 58-jährige Lenkerin eines Ford von der Baldungsstraße rückwärts in eine Hofeinfahrt fahren. Hierbei überfuhr sie einen Zebrastreifen. Zeitgleich befuhr eine 31-jährige E-Scooter Lenkerin die Baldungsstraße und fuhr hierbei rechts an dem PKW vorbei. Beim Rückwärtsfahren erfasste die PKW-Lenkerin den E-Scooter, so dass die 31-Jährige leicht verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht.

Schwäbisch Gmünd: PKW prallt gegen Hauswand

Am Montag um 11:50 Uhr wollte ein 78-jähriger Lenker eines VW in der Einhornstraße rückwärts ausparken. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme blieb der Mann auf dem Gaspedal und beschleunigte sein Fahrzeug. Dieses überquerte rückwärts die Einhornstraße und fuhr weiter durch die Außenbestuhlung eines Cafes. Letztendlich prallte der PKW gegen eine Hauswand und kam dort zum Stillstand. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Der Fahrer wurde bei dem unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 10:20 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Parkvorgang einen Audi A4, der in der Schwerzerallee auf dem Parkplatz der Schwerzerhalle geparkt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Golf, der am Straßenrand am Bahnhof abgestellt war, wurde am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 20:15 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen, der einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro hinterließ, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Heubach: Technischer Defekt löst Feueralarm aus

Ein technischer Defekt an einer Belüftungsanlage in einer Firma in der Straße In den Bachwiesen löste am Montag gegen 13:30 Uhr einen Feueralarm aus. Die Feuerwehr Heubach, die mit 40 Wehrleuten und sieben Fahrzeugen vor Ort kam, löschte das Feuer ab und durchlüftete das Gebäude. Das Firmengebäude wurde während der Feuerwehrarbeiten evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell