PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rot am See: Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 81-jährige VW-Fahrerin den Schützenhausweg und wollte nach links in die Brettheimer Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte, von links kommende 19-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Crailsheim: Pedelec-Fahrer gestürzt

Am Montagvormittag gegen 07:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer die Wolfgangstraße in Richtung des Ölmühlenwegs. Dabei geriet er auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Der 18-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:20

    POL-AA: Ostalbkreis: Scheiben eingeworfen - Diebstahl und Sachbeschädigung - Unfall

    Aalen (ots) - Iggingen: Diebstahl und Sachbeschädigung Bislang Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Montag 06:00 Uhr, drei Warnlampen, die an einer Absperrbake in der Kirchgasse angebracht waren. Beim Abreißen der Warnlampen wurde die Absperrbake ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 720 Euro. Der Polizeiposten Leinzell bittet ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:53

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbrüche und Diebstahl

    Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallflucht - Verkehrsinsel beschädigt Am Montag gegen 10 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrer einen Unfall, als er von der Willy-Brandt-Straße in Onolzheim kommend in einen Kreisverkehr einbog. Beim Verlassen des Kreisverkehrs geriet der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn und überfuhr eine Verkehrsinsel, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren