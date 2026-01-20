Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rot am See: Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 81-jährige VW-Fahrerin den Schützenhausweg und wollte nach links in die Brettheimer Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte, von links kommende 19-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Crailsheim: Pedelec-Fahrer gestürzt

Am Montagvormittag gegen 07:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer die Wolfgangstraße in Richtung des Ölmühlenwegs. Dabei geriet er auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Der 18-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

