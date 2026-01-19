POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Automatenaufbruch, Unfälle, Sachbeschädigung, Diebstahl aus PKW

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Versuchter Automatenaufbruch

Ein unbekannter Täter versuchte am Montag, zwischen 03:00 Uhr und 03:35 Uhr in der Jahnstraße einen Snackautomaten aufzubrechen. Nach dem sich der Unbekannte an einem Vorhängeschloss zu schaffen machte, gab er auf und ließ den beschädigten Automaten zurück. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Backnang: Über Verkehrsinsel gefahren

Am Montag, gegen 03:55 Uhr überfuhr ein 60-jähriger VW-Fahrer aus noch unklarer Ursache eine Verkehrsinsel in der Stuttgarter Straße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 60-Jährige konnte später mit seinem beschädigten VW in Stuttgart von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Dabei räumte der VW-Fahrer ein, zuvor die Verkehrsinsel beschädigt zu haben. Der 60-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach/Schmiden: Eingangstür mit Gullydeckel beschädigt

Zwischen Freitag und Sonntag hoben unbekannte Täter einen Gullydeckel von einem in der Nähe befindlichen Schulhof und warfen diesen gegen eine Notausgangstür einer Kinderbetreuung im Elsa-Brändström-Weg. Dadurch wurde die Tür beschädigt. Ins Gebäude gelangte niemand. Die Täter verursachten einen Schaden von etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 9519130.

Schwaikheim: Werkzeug aus Pkw entwendet

Zwischen Sonntag und Montag wurde im Spatzenweg ein geparkter Fiat Ducato aufgebrochen und aus diesem Ein Akku-Winkelschleifer vom Hersteller Makita, eine Kabeltrommel vom Hersteller Würth sowie eine Motorsäge vom Hersteller Stihl gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf 2000 Euro geschätzt, der Sachschaden am Fahrzeug auf 800 Euro. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 969030 um Zeugenhinweise.

Winterbach: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein 49 Jahre alter Skoda-Fahrer fuhr am Montagmorgen gegen 7:45 Uhr vom Kreisverkehr Oberdorf / Kronenbergle in die Bachstraße ein und übersah hierbei einen 6-jährigen Knaben, der die Straße am Fußgängerüberweg direkt nach dem Kreisverkehr überqueren wollte. Dieser erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

