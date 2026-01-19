Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbrüche und Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht - Verkehrsinsel beschädigt

Am Montag gegen 10 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrer einen Unfall, als er von der Willy-Brandt-Straße in Onolzheim kommend in einen Kreisverkehr einbog. Beim Verlassen des Kreisverkehrs geriet der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn und überfuhr eine Verkehrsinsel, wodurch diese beschädigt wurde. Nach dem Vorfall fuhr der Verursacher unerlaubt weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei Crailsheim bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800.

Blaufelden: Versuchter Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 1:25 Uhr, betrat ein Unbekannter ein Grundstück in der Straße "Im Dielfeld" und versuchte, einen geparkten Audi zu öffnen. Dabei wurde er offenbar gestört, sodass es zu keinem Diebstahl kam. Der Polizeiposten Blaufelden bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07953 9250-10.

Schwäbisch Hall/Hessental: Einbrüche

Am Sonntag wurde in den Breitloh ein Gebäude von unbekannten Tätern aufgebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zugang und begaben sich anschließend in die Büroräume. Dort entwendeten sie neben Bargeld im höheren dreistelligen Bereich auch eine Laptop-Tasche. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Ebenfalls am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Lise-Meitner-Straße ein. Sie gelangten über ein Fenster ins Gebäude, brachen einen Aktenraum auf und hinterließen dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Nach bisherigem Stand wurde jedoch nichts entwendet.

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Crailsheim: Treibstoff Diebstahl

Auf dem Reußenberg Parkplatz an der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg wurde am Montag gegen 2:30 Uhr von einem geparkten Lkw der Marke Mercedes-Benz mehrere hundert Liter Treibstoff entwendet. Der Tank soll zu diesem Zeitpunkt unverschlossen gewesen sein. Das Diebesgut wird auf rund 700 Euro geschätzt. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07904 94260 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell