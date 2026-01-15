Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter in Verkehrskontrolle

Artern (ots)

Beamte der Polizeistation Artern waren im Rahmen der Streifentätigkeit am Mittwoch in der Leipziger Straße unterwegs. Gegen 14.55 Uhr wurde der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei festgestellt wurde, dass dieser ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz unterwegs war. Der Verkehrsteilnehmer wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen gegenüber den Beamten ausfällig und beleidigend. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Fahrzeug höhere Geschwindigkeiten fahren kann, als es gesetzlich erlaubt ist. Durch die Beamten wurde der E-Scooter sichergestellt und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell