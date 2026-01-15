PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter in Verkehrskontrolle

Artern (ots)

Beamte der Polizeistation Artern waren im Rahmen der Streifentätigkeit am Mittwoch in der Leipziger Straße unterwegs. Gegen 14.55 Uhr wurde der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei festgestellt wurde, dass dieser ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz unterwegs war. Der Verkehrsteilnehmer wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen gegenüber den Beamten ausfällig und beleidigend. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Fahrzeug höhere Geschwindigkeiten fahren kann, als es gesetzlich erlaubt ist. Durch die Beamten wurde der E-Scooter sichergestellt und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:17

    LPI-NDH: Gartenhütte in Brand geraten

    Buhla (ots) - In der Friedensstraße kam es am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, zu einem Brand. Eine Gartenhütte brannte fast vollständig nieder noch ehe sie durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen kamen zum Einsatz, untersuchten den Brandort und ermitteln nun zur genauen Brandursache. Rückfragen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:15

    LPI-NDH: Betäubungsmittel sichergestellt

    Sondershausen (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Mittwoch, gegen 23.10 Uhr, eine eher ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Im Kreuzungsbereich zwischen der Possenallee und der Wilhelm-Külz-Straße fanden die Beamten einen Beutel mit Betäubungsmitteln und beschlagnahmten diesen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Hinweise zur Herkunft der ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:15

    LPI-NDH: Feuerwehr im Einsatz

    Sondershausen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Borntalstraße wurde am Mittwoch, gegen 14.55 Uhr, eine Rauchentwicklung festgestellt. Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zum Einsatzort und stellten angebranntes Essen in einer im Haus befindlichen Wohnungen fest, das ursächlich für den Qualm war. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.  Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren