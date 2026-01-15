PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr im Einsatz

Sondershausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Borntalstraße wurde am Mittwoch, gegen 14.55 Uhr, eine Rauchentwicklung festgestellt. Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zum Einsatzort und stellten angebranntes Essen in einer im Haus befindlichen Wohnungen fest, das ursächlich für den Qualm war. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

