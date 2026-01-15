LPI-NDH: Feuerwehr im Einsatz

Mühlhausen (ots) - Wie am Mittwoch bekannt wurde, kam es in einem Bürogebäude im Steinweg zu einem Einbruch. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, den 9. Januar, und Mittwoch, den 14. Januar, gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen des Objekts. Dort nahmen die Unbekannten mehrere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro an sich und ...

mehr