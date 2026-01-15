Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Feuerwehr im Einsatz
Sondershausen (ots)
In einem Mehrfamilienhaus in der Borntalstraße wurde am Mittwoch, gegen 14.55 Uhr, eine Rauchentwicklung festgestellt. Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zum Einsatzort und stellten angebranntes Essen in einer im Haus befindlichen Wohnungen fest, das ursächlich für den Qualm war. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.
