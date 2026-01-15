Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenhütte in Brand geraten

Buhla (ots)

In der Friedensstraße kam es am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, zu einem Brand. Eine Gartenhütte brannte fast vollständig nieder noch ehe sie durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen kamen zum Einsatz, untersuchten den Brandort und ermitteln nun zur genauen Brandursache.

