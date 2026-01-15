Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gartenhütte in Brand geraten
Buhla (ots)
In der Friedensstraße kam es am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, zu einem Brand. Eine Gartenhütte brannte fast vollständig nieder noch ehe sie durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen kamen zum Einsatz, untersuchten den Brandort und ermitteln nun zur genauen Brandursache.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell