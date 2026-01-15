Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betäubungsmittel sichergestellt

Sondershausen (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Mittwoch, gegen 23.10 Uhr, eine eher ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Im Kreuzungsbereich zwischen der Possenallee und der Wilhelm-Külz-Straße fanden die Beamten einen Beutel mit Betäubungsmitteln und beschlagnahmten diesen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Hinweise zur Herkunft der Betäubungsmittel und zu dem Besitzer nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100.

Aktenzeichen: 0011688

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell