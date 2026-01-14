PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Bad Langensalza (ots)

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza wurden am Mittwoch gegen 9.10 Uhr über einen Brand in einem Wohnhaus in der Mühlhäuser Landstraße informiert. Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand des im Bau befindlichen Holzhauses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 200000 Euro.

Indes haben Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und gehen gegenwärtig von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Ein Zusammenhang zwischen dem Brand und stattgefundenen Bauarbeiten kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  • 14.01.2026 – 16:31

    LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Mühlhausen (ots) - Wie am Mittwoch bekannt wurde, kam es in einem Bürogebäude im Steinweg zu einem Einbruch. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, den 9. Januar, und Mittwoch, den 14. Januar, gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen des Objekts. Dort nahmen die Unbekannten mehrere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro an sich und ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 16:29

    LPI-NDH: Wildschweine verursachen Verkehrsunfall

    Toba (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurden am Mittwoch, gegen 7.25 Uhr, über einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 1032 informiert. Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine Autofahrerin die Landstraße aus Richtung Großbrüchter in Richtung Toba, als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem der Wildtiere. Am Fahrzeug entstand ein ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 16:27

    LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

    Burgwalde (ots) - Auf der Bundesstraße 80 kam es am Mittwoch, gegen 6.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Uder und beabsichtigte nach links in Richtung der Auffahrt zur Autobahn 38 abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Autofahrer. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren ...

    mehr
