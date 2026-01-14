Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Bad Langensalza (ots)

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza wurden am Mittwoch gegen 9.10 Uhr über einen Brand in einem Wohnhaus in der Mühlhäuser Landstraße informiert. Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand des im Bau befindlichen Holzhauses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 200000 Euro.

Indes haben Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und gehen gegenwärtig von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Ein Zusammenhang zwischen dem Brand und stattgefundenen Bauarbeiten kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell