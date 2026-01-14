Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

Mühlhausen (ots)

Wie am Mittwoch bekannt wurde, kam es in einem Bürogebäude im Steinweg zu einem Einbruch. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, den 9. Januar, und Mittwoch, den 14. Januar, gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen des Objekts. Dort nahmen die Unbekannten mehrere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro an sich und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Durch den Einbruch entstand außerdem ein Sachschaden von mehr als 200 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun um Ihre Unterstützung. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0011263

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell