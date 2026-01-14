Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf E-Scooter nach dem Cannabiskonsum

Mühlhausen (ots)

Bei einer Kontrolle eines Elektrokleinstfahrzeugs im Bereich der Sondershäuser Straße stellten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich einen 16-Jährigen als Fahrzeugführer fest. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verwies ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Cannabis bei dem Jugendlichen. Zur Feststellung der genauen Konzentration der Betäubungsmittel wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem führte er eine Kleinstmenge Cannabis mit sich, die sichergestellt wurde. Der 16-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell