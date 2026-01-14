PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug nach Kollision mit Tier nicht mehr fahrbereit

Sondershausen (ots)

Auf der Bundesstraße 249, an der sogenannten Schernberger Holzecke, kreuzte am Mittwochmorgen gegen 06.45 Uhr ein Wildschwein die Fahrbahn vor einem Volkswagen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es in der Folge zur Kollision mit dem Tier kam. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenprall in den angrenzenden Wald. Der Volkswagen wurde erheblich beschädigt und war aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit. an der Unfallstelle kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

