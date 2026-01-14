Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohballen rollen Rodelhang herunter

Mühlhausen (ots)

Im Bereich der Friedensstraße wurde ein Rodelhang zur entsprechenden Nutzung freigegeben. Um die Winterenthusiasten jedoch vor Kollisionen mit den vor Ort befindlichen Laternen zu schützen wurden Strohballen installiert. Diese haben sie auf unbekannte weise am Dienstagnachmittag verselbstständigt und sind den Rodelhang hinabgerollt. Im Bereich der Friedensstraße kamen diese zum Stehen, ohne einen Schaden verursacht zu haben. Bürger informierten hierüber die örtliche Polizeidienststelle, welche jedoch aufgrund der Gegenseiten vor Ort keine weiteren Maßnahmen einleiten musste.

