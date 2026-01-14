Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verdacht der Trunkenheitsfahrt
Clingen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser unterzogen am Dienstag gegen 23.25 Uhr einen Ford in der Langestraße einer Verkehrskontrolle. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 34-Jähriger, augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Begründend auf den Anfangsverdacht des Atemalkoholtestergebnisses erfolgte eine Blutprobenentnahme zur genauen Bestimmung der Alkoholisierung. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
