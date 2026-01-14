PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw beschädigt Dachrinne

Borxleben (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem neben einem Schaden an einem Lkw, auch ein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Lastkraftwagen musste im Rahmen der Auslieferung von Waren in der Ortsstraße rangieren. Hierbei stieß der Fahrer des Brummis mit einer Dachkonstruktion zusammen und beschädigte die Dachrinne. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro - Personen bleiben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 16:16

    LPI-NDH: Unbekannte verüben Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

    Worbis (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag kam es im Hausener Weg zu einer Sachbeschädigung an einem Möbelgeschäft. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter beschädigten ein Zeiterfassungsgerät und flüchteten anschließend. Der entstandene Sachschadens beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 16:15

    LPI-NDH: Pkw muss nach Verkehrsunfall abgeschleppt werden

    Sondershausen (ots) - Wie am Dienstag, gegen 10 Uhr, bekannt wurde, kam an der Kreuzung zwischen der Possenallee und der Cannabichstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer befuhr die Cannabichstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Beamte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren