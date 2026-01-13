Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw muss nach Verkehrsunfall abgeschleppt werden
Sondershausen (ots)
Wie am Dienstag, gegen 10 Uhr, bekannt wurde, kam an der Kreuzung zwischen der Possenallee und der Cannabichstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer befuhr die Cannabichstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.
