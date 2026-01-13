PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw muss nach Verkehrsunfall abgeschleppt werden

Sondershausen (ots)

Wie am Dienstag, gegen 10 Uhr, bekannt wurde, kam an der Kreuzung zwischen der Possenallee und der Cannabichstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer befuhr die Cannabichstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

