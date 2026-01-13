Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Beleidigung gesucht

Nordhausen (ots)

In der Neustadtstraße kam es am Dienstag, gegen 12.50 Uhr, zu einer Beleidigung. Eine männliche Person beleidigte in einem Discounter lautstark eine Frau und entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung Rautenstraße.

Laut Zeugenaussagen wird der Täter wie Folge beschrieben:

- männlich - rote Jacke - grauer Rucksack - blaue Jeans - vergilbte Haare

Der weiteren soll sich der Täter häufig im Bereich der Grimmelallee aufhalten.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten Zeugen, welche Angaben zum Täter machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0010045

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell