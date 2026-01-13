PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Automatensprengung gesucht

LPI-NDH: Zeugen nach Automatensprengung gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Tennstedt (ots)

Wie am Dienstag gegen 10 Uhr bekannt wurde, kam es in der Kurstraße zu einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte hatten einen Sprengkörper in einem Zigarettenautomaten umsetzen lassen, um in das Innere zu gelangen. Durch die Detonation wurde der Automat nicht vollständig geöffnet und der oder die Täter entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer kann sachdienliche Angaben zur tat oder zur Täterschaft machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0009883

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 16:16

    LPI-NDH: Unbekannte verüben Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

    Worbis (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag kam es im Hausener Weg zu einer Sachbeschädigung an einem Möbelgeschäft. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter beschädigten ein Zeiterfassungsgerät und flüchteten anschließend. Der entstandene Sachschadens beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 16:15

    LPI-NDH: Pkw muss nach Verkehrsunfall abgeschleppt werden

    Sondershausen (ots) - Wie am Dienstag, gegen 10 Uhr, bekannt wurde, kam an der Kreuzung zwischen der Possenallee und der Cannabichstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer befuhr die Cannabichstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Beamte der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 16:13

    LPI-NDH: Zeugen nach Beleidigung gesucht

    Nordhausen (ots) - In der Neustadtstraße kam es am Dienstag, gegen 12.50 Uhr, zu einer Beleidigung. Eine männliche Person beleidigte in einem Discounter lautstark eine Frau und entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung Rautenstraße. Laut Zeugenaussagen wird der Täter wie Folge beschrieben: - männlich - rote Jacke - grauer Rucksack - blaue Jeans - vergilbte Haare Der weiteren soll sich der Täter häufig im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren