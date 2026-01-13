Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Automatensprengung gesucht

Bild-Infos

Download

Bad Tennstedt (ots)

Wie am Dienstag gegen 10 Uhr bekannt wurde, kam es in der Kurstraße zu einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte hatten einen Sprengkörper in einem Zigarettenautomaten umsetzen lassen, um in das Innere zu gelangen. Durch die Detonation wurde der Automat nicht vollständig geöffnet und der oder die Täter entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer kann sachdienliche Angaben zur tat oder zur Täterschaft machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0009883

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell