Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte verüben Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

Worbis (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag kam es im Hausener Weg zu einer Sachbeschädigung an einem Möbelgeschäft. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter beschädigten ein Zeiterfassungsgerät und flüchteten anschließend. Der entstandene Sachschadens beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0009810

