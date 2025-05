Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einsatz nach exhibitionistischen Handlungen in Parkanlage

Euskirchen (ots)

Am Freitagabend gegen 19 Uhr kam es in einer öffentlich zugänglichen Parkanlage am Nikolaus-Groß-Platz zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund eines verdächtigen Verhaltens eines Mannes (34).

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich drei Kinder im Park auf, als der Mann das Gelände betrat. Nach bisherigen Erkenntnissen urinierte der Beschuldigte zunächst an einen Baum und näherte sich im Anschluss mit heruntergelassener Hose den Kindern. Dabei wurde sein Blick von den Kindern als anzüglich wahrgenommen.

Auf die Aufforderung eines der Kinder hin, den Ort zu verlassen, äußerte der Mann in Bezug auf die beiden Mädchen eine unangemessene Bemerkung. Danach wandte er sich in Richtung Straße, rief einer vorbeifahrenden Frau auf einem E-Scooter sexistische Äußerungen hinterher und entfernte sich fußläufig in Richtung Bahnhof.

Die Kinder wurden vor Ort wohlbehalten an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Tatverdächtige in Bahnhofsnähe angetroffen werden. Gegenüber den Einsatzkräften machte der Mann zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Diese konnten im Rahmen von Ermittlungen zweifelsfrei geklärt werden.

Gegen den 34-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell