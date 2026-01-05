Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Reifen an sechs Autos zerstochen

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (2./3. Januar) haben Vandalen im Taubenweg auf dem Bernberg ihr Unwesen getrieben. An einer Reihe von geparkten Autos beschädigten sie die Reifen, augenscheinlich durch den Einsatz eines spitzen Gegenstandes. Die Reifen verloren dadurch ihre Luft und die Autos standen auf der Felge. An einem Skoda, einem Honda und einem Audi wurde der Reifen vorne rechts angegangen, bei einem VW der Reifen hinten rechts und bei einem Opel und einem Ford die beiden rechten Reifen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell