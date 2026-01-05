PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Gartenhaus

Engelskirchen (ots)

Gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus verschafften sich Kriminelle in der Straße "Dörrenberger Weg" in Ründeroth. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 3. Januar, 12 Uhr, und dem 4. Januar (Sonntag), 13 Uhr.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 04.01.2026 – 12:04

    POL-GM: Alleinunfall mit zwei eingeklemmten Personen in Waldbröl

    Waldbröl (ots) - Am 04.01.2026 verunglückte gegen 10:00 Uhr ein 34 Jahre alter Nümbrechter mit seinem PKW in Waldbröl auf der L324 in Höhe der Ortslage Waldbröl - Schnörringen. Auf winterglatter Fahrbahn geriet der Fahrzeugführer ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrzeugführer und ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 10:55

    POL-GM: Einbrecher in Hückeswagen unterwegs

    Hückeswagen (ots) - Zwischen dem 30. Dezember und dem 2. Januar (Freitag) sind Unbekannte in einen Frisörsalon in der Goethestraße eingebrochen. Die Kriminellen hebelten die Eingangstür auf und stahlen eine Kassette mit Bargeld aus den Räumlichkeiten. Weniger Erfolg hatten die Einbrecher in der Islandstraße. Dort versuchten sie im Zeitraum vom 31. Dezember bis 2. Januar (Freitag), die Kellertür eines Wohn- und ...

    mehr
