Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Gartenhaus
Engelskirchen (ots)
Gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus verschafften sich Kriminelle in der Straße "Dörrenberger Weg" in Ründeroth. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 3. Januar, 12 Uhr, und dem 4. Januar (Sonntag), 13 Uhr.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
