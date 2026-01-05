Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Gartenhaus

Engelskirchen (ots)

Gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus verschafften sich Kriminelle in der Straße "Dörrenberger Weg" in Ründeroth. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 3. Januar, 12 Uhr, und dem 4. Januar (Sonntag), 13 Uhr.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell