Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alleinunfall mit zwei eingeklemmten Personen in Waldbröl

Waldbröl (ots)

Am 04.01.2026 verunglückte gegen 10:00 Uhr ein 34 Jahre alter Nümbrechter mit seinem PKW in Waldbröl auf der L324 in Höhe der Ortslage Waldbröl - Schnörringen. Auf winterglatter Fahrbahn geriet der Fahrzeugführer ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrzeugführer und seine 34-jährige Ehefrau im PKW eingeklemmt. Beide mussten von der Feuerwehr patientenschonend befreit werden. Die lebensgefährlich verletzte Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Siegen verbracht. Der schwerstverletzte PKW Fahrer wurde mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Waldbröl und der Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises im Einsatz. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Oberbergischen Kreises wurde hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L324 vollständig gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
