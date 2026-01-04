Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Gaststätte - Spielautomat geplündert

Radevormwald (ots)

Von Donnerstag (1. Januar), 20:30 Uhr, bis Freitag (2. Januar), 14:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte über eine Tür im rückwärtigen Bereich einer Gaststätte Zugang zu den Räumlichkeiten. In der Gaststube brachen sie dann einen Spielautomaten auf und stahlen das Bargeld. Der Einbruch ereignete sich in der Grabenstraße.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

