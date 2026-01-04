Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Gaststätte - Spielautomat geplündert
Radevormwald (ots)
Von Donnerstag (1. Januar), 20:30 Uhr, bis Freitag (2. Januar), 14:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte über eine Tür im rückwärtigen Bereich einer Gaststätte Zugang zu den Räumlichkeiten. In der Gaststube brachen sie dann einen Spielautomaten auf und stahlen das Bargeld. Der Einbruch ereignete sich in der Grabenstraße.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell