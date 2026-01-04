Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein
Engelskirchen (ots)
Gewaltsam Zutritt verschafften sich Unbekannte zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Feckelsberger Weg" in Engelskirchen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 28. Dezember, 13 Uhr, und dem 2. Januar (Freitag), 12:30 Uhr.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell