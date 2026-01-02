Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: SEK überwältigt Randalierer

Engelskirchen (ots)

In der Olpener Straße in Engelskirche-Hardt hat ein Spezialeinsatzkommando am Freitagvormittag (2. Januar) einen Randalierer überwältigt. Die Polizei war um 10:17 Uhr alarmiert worden, weil der psychisch auffällige Mann in seinem Zimmer randaliert hatte. Da er für Gespräche nicht zugänglich war und mit einem großen Messer in der Hand gesehen wurde, haben die Beamten das Spezialeinsatzkommando zur Unterstützung angefordert. Die Spezialkräfte konnten den 28-jährigen Mann aus Engelskirchen gegen 13:20 Uhr leicht verletzt in Gewahrsam nehmen. Nach Untersuchung wurde er aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

