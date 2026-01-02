PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: SEK überwältigt Randalierer

Engelskirchen (ots)

In der Olpener Straße in Engelskirche-Hardt hat ein Spezialeinsatzkommando am Freitagvormittag (2. Januar) einen Randalierer überwältigt. Die Polizei war um 10:17 Uhr alarmiert worden, weil der psychisch auffällige Mann in seinem Zimmer randaliert hatte. Da er für Gespräche nicht zugänglich war und mit einem großen Messer in der Hand gesehen wurde, haben die Beamten das Spezialeinsatzkommando zur Unterstützung angefordert. Die Spezialkräfte konnten den 28-jährigen Mann aus Engelskirchen gegen 13:20 Uhr leicht verletzt in Gewahrsam nehmen. Nach Untersuchung wurde er aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:20

    POL-GM: Wintereinbruch auf Oberbergs Straßen

    Oberbergischer Kreis (ots) - Am Freitagmorgen (2. Januar) musste die Oberbergische Polizei zwischen 6 Uhr und 10 Uhr zu, insgesamt fünf, witterungsbedingten Einsätzen ausrücken. Um 6:51 Uhr rutschte ein Autofahrer, der auf der Hömerichstraße in Gummersbach unterwegs war, gegen einen Zaun. Gegen 8:12 Uhr kollidierte ein Auto in Wipperfürth Hämmern mit der Leitplanke. In Wiehl kam es gegen 8:23 Uhr im ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:18

    POL-GM: Einbrecher wollten in Tabakwarengeschäft einsteigen

    Gummersbach (ots) - In der Nacht von Sonntag (28. Dezember) auf Montag versuchten Unbekannte, die Tür eines Tabakwarengeschäftes in der Kaiserstraße aufzubrechen. Auf der Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie ein unbekannter Mann zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr zunächst versucht, die Eingangstür zu öffnen, sich anschließend entfernt, aber kurz darauf wieder erscheint und mit einem Gegenstand die Glaseinfassung der ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:16

    POL-GM: Einbrecher scheitern an Eingangstür

    Gummersbach (ots) - In Dieringhausen versuchten Einbrecher in der Silvesternacht zwischen 0 und 2 Uhr, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf der Brück" aufzuhebeln. Die Unbekannten entkamen ohne Beute. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren