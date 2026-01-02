Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher scheitern an Eingangstür
Gummersbach (ots)
In Dieringhausen versuchten Einbrecher in der Silvesternacht zwischen 0 und 2 Uhr, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf der Brück" aufzuhebeln. Die Unbekannten entkamen ohne Beute. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
