Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher scheitern an Eingangstür

Gummersbach (ots)

In Dieringhausen versuchten Einbrecher in der Silvesternacht zwischen 0 und 2 Uhr, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf der Brück" aufzuhebeln. Die Unbekannten entkamen ohne Beute. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

