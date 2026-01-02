PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Einbrüche in Hückeswagen

Hückeswagen (ots)

In der Zeit von Dienstag (23. Dezember) bis Dienstag (30. Dezember) versuchten Unbekannte, die Eingangstür eines Sportstudios in der Islandstraße aufzuhebeln. Nachdem den Kriminellen das nicht gelungen war, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ebenfalls ohne Beute entkamen Einbrecher, die in der Zeit von Montag (29. Dezember), 14:30 Uhr, bis Dienstag, 7:15 Uhr, versuchten, die Tür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße aufzubrechen.

Erfolgreicher waren Einbrecher, die zwischen Montag (29. Dezember), 14:30 Uhr, und Dienstag, 15:30 Uhr, die Eingangstür eines Kosmetikstudios in der Islandstraße aufbrachen. Die Unbekannten stahlen ein Sparschwein mit Bargeld.

Ebenfalls in der Islandstraße versuchten Einbrecher erfolglos, in der Zeit von Mittwoch (31. Dezember), 14 Uhr, bis Donnerstag, 13 Uhr, die Tür eines Massagestudios aufzuhebeln.

In der Nacht von Montag (29. Dezember) auf Dienstag schlugen Einbrecher zwischen 19 Uhr und 8:30 Uhr das Fenster eines Geschäftshauses in der Bahnhofstraße ein. Die Kriminellen gelangten so in das Treppenhaus des Gebäudes, wo sie die Tür einer Buchhandlung aufhebelten. Die Unbekannten öffneten einen Tresor und entkamen mit Bargeld.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

