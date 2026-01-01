PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bewohnerin vereitelt Einbruch

Hückeswagen (ots)

Am frühen Morgen des 1. Januar (Donnerstag) versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung in der Pfarrer-Giesen-Straße einzubrechen. Die Bewohnerin bemerkte gegen 4:45 Uhr seltsame Geräusche an ihrem Küchenfenster. Als sie daraufhin in die Küche ging, um nachzusehen, erblickte sie einen Mann, welcher versuchte, das Fenster aufzuhebeln. Daraufhin schaltete sie das Licht ein und der Einbrecher floh in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß und 20-30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einem grauen Hoodie.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 13:45

    POL-GM: 83-Jährige von Pkw überrollt - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Wiehl (ots) - Am Dienstagvormittag (30. Dezember) kam es in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu einem Unfall, bei dem eine 83-Jährige aus Wiehl lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Fiat des Bruders der 83-Jährigen stand zur Unfallzeit gegen 10:35 Uhr vor Ort in einer Garage. Zu Wartungszwecken wurde das Auto etwas nach hinten geschoben. Daraufhin rollte der Fiat ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:10

    POL-GM: 25-Jähriger durch Messerstiche leicht verletzt

    Hückeswagen (ots) - Ein 25-Jähriger aus Hückeswagen wurde bei einer Auseinandersetzung in der Hückeswagener Innenstadt am Montagabend (29. Dezember) leicht verletzt. In der Islandstraße, unweit eines dortigen Haushaltswarengeschäfts, kam es gegen 22:05 Uhr zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 25-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person. Aus dem Streit entwickelte sich ein Gerangel, bei dem ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:00

    POL-GM: Einbruch in Sportlerheim

    Waldbröl (ots) - Im Zeitraum vom 27. Dezember, 22:30, Uhr bis 29. Dezember (Montag), 09:50 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Sportlerheim an der Turnerstraße ein und stahlen eine Kasse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag sowie einen Schlüssel. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren