Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bewohnerin vereitelt Einbruch

Hückeswagen (ots)

Am frühen Morgen des 1. Januar (Donnerstag) versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung in der Pfarrer-Giesen-Straße einzubrechen. Die Bewohnerin bemerkte gegen 4:45 Uhr seltsame Geräusche an ihrem Küchenfenster. Als sie daraufhin in die Küche ging, um nachzusehen, erblickte sie einen Mann, welcher versuchte, das Fenster aufzuhebeln. Daraufhin schaltete sie das Licht ein und der Einbrecher floh in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß und 20-30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einem grauen Hoodie.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell