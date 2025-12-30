PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 83-Jährige von Pkw überrollt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wiehl (ots)

Am Dienstagvormittag (30. Dezember) kam es in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu einem Unfall, bei dem eine 83-Jährige aus Wiehl lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Fiat des Bruders der 83-Jährigen stand zur Unfallzeit gegen 10:35 Uhr vor Ort in einer Garage. Zu Wartungszwecken wurde das Auto etwas nach hinten geschoben. Daraufhin rollte der Fiat auf der abschüssigen Einfahrt nach hinten und überrollte dabei die 83-Jährige. Ein Rettungshubschrauber brachte die 83-Jährige in ein Krankenhaus. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spurenlage. Der Rettungsdienst und Notfallseelsorger kümmerten sich um Zeugen und Angehörige. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

