Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 83-Jährige von Pkw überrollt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wiehl (ots)

Am Dienstagvormittag (30. Dezember) kam es in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu einem Unfall, bei dem eine 83-Jährige aus Wiehl lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Fiat des Bruders der 83-Jährigen stand zur Unfallzeit gegen 10:35 Uhr vor Ort in einer Garage. Zu Wartungszwecken wurde das Auto etwas nach hinten geschoben. Daraufhin rollte der Fiat auf der abschüssigen Einfahrt nach hinten und überrollte dabei die 83-Jährige. Ein Rettungshubschrauber brachte die 83-Jährige in ein Krankenhaus. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spurenlage. Der Rettungsdienst und Notfallseelsorger kümmerten sich um Zeugen und Angehörige. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell