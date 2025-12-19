Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand in leerstehendem Firmengebäude auf der Saarstraße

Solingen (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Solingen um 16:39 Uhr zu einem Brand auf der Saarstraße alarmiert. Aufgrund der ersten Meldungen rückten zwei Löschzüge der Wachen 1 und 3 zur Einsatzstelle aus. Unterstützt wurden die hauptamtlichen Einsatzkräfte durch Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, Löscheinheit 3.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand im Untergeschoss eines zweigeschossigen, leerstehenden Firmengebäudes. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude feststellbar.

Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit jeweils einem C-Rohr vor. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert und der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Um den Grundschutz im Stadtgebiet während des laufenden Einsatzes sicherzustellen, wurden die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr durch die Freiwillige Feuerwehr besetzt. Hierzu übernahmen die Löscheinheiten 5 und 7 die Wachbesetzung. Zudem ersetzte ein zweiter Führungsbeamter (H-Dienst) den an der Einsatzstelle gebundenen Einsatzleiter.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude belüftet und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell