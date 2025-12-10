Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand in einem Kinderzimmer in Solingen Gräfrath

Solingen (ots)

Am Morgen des 10. Dezember geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Heizstrahler in einem Kinderzimmer eines Wohnhauses in Brand. Das Feuer wurde frühzeitig durch die im Gebäude befindlichen Personen erkannt und mit einer Decke gelöscht.

Durch den Entstehungsbrand war das betroffene Kinderzimmer verraucht. Die alarmierte Feuerwehr belüftete das Zimmer, führte Nachlöscharbeiten mit einer Kübelspritze durch und kontrollierte den betroffenen Bereich auf mögliche Glutnester.

Dank des schnellen Eingreifens konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

Durch den Brand kam niemand zu Schaden.

Im Einsatz waren die Wachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr der Löscheinheit 6.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell