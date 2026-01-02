Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auto kommt von der Straße ab
Marienheide (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Marienheide wurde am Donnerstag (1. Januar) eine 18-jährige Wipperfürtherin leicht verletzt. Sie war gegen 16:30 Uhr mit ihrem VW Polo auf der K18 von Gogarten in Richtung Marienheide unterwegs, als sie auf der winterglatten Straße von der Fahrbahn abkam und gegen eine Böschung prallte. Die Fahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.
