Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bilanz der Oberbergischen Polizei zum Jahreswechsel

Oberbergischer Kreis (ots)

Auch wenn der Jahreswechsel aus Sicht der Oberbergischen Polizei weitgehend friedlich verlief, hatten die Beamtinnen und Beamten viel zu tun. Kreisweit wurden sie in der Zeit zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen zu insgesamt 60 Einsätzen gerufen. In den meisten Fällen, handelte es sich um sylvestertypische Einsatzanlässe durch Pyrotechnik und kleinere durch Feuerwerk verursachte Rauchentwicklungen und Sachbeschädigungen. In sieben Fällen wurden der Polizei Ruhestörungen durch zu laute Musik gemeldet, bei zwölf Einsätzen waren Körperverletzungsdelikte oder Streitigkeiten der Grund.

Um 20:00 Uhr und um 00:12 Uhr ging eine Waldbröler Streifenwagenbesatzung der Meldung nach, dass Personen auf ein Wohnhaus in der Kaiserstraße mit Böllern und Raketen schießen. Bei Eintreffen der Polizisten ergaben sich darauf keine Hinweise mehr. Eine Beschädigung an der Hausfassade konnte ebenfalls nicht festgestellt werden.

Ein stark qualmender Mülleimer sorgte in der Straße "Am Hölterhof" in Radevormwald um 1:12 Uhr für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Auch im Uhlandweg in Waldbröl-Hermesdorf waren Polizei und Feuerwehr um 1:22 Uhr gefordert. Nachdem pyrotechnische Gegenstände in Mülltonnen entsorgt worden waren, gerieten diese in Brand. Das Feuer griff dann auf ein Carport über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 2:00 Uhr wurden Wipperfürther Beamte, im Rahmen einer Streifenfahrt, auf ein schwer beschädigtes Fahrzeug aufmerksam, welches ihnen auf der B483 entgegenkam. Das Fahrzeug wurde durch die Polizisten angehalten. Bei dem 27-jährigen Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Angesprochen auf sein beschädigtes Auto räumte der 27-Jährige aus Radevormwald ein, dass er gegen 1:30 Uhr auf der K11 bei Hückeswagen-Neuenherweg gegen die Leitplanke gerutscht war. Daraufhin seine Fahrt aber fortgesetzt hatte. Neben einer Blutprobe musste der Unfallfahrer auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

In der Südstraße in Radevormwald konnte die Polizei gegen 2:30 Uhr einen verbalen Streit unter Feiernden vor einer Gaststätte schlichten. Ein brennender Mülleimer in der Hahnbucher Straße in Reichshof sorgte um 2:35 Uhr für eine Alarmierung von Polizei und Feuerwehr. Der Mülleimerbrand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Um 5:37 Uhr erreichte die Einsatzleitstelle die Meldung, dass in der Kölner Straße in Bergneustadt mit einer Schreckschusswaffe geschossen wird. Ein 32-Jähriger und ein 21-Jähriger hatten dort mit einer PTB-Waffe in die Luft geschossen. Die alarmierten Polizisten stellten die Waffe sicher und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

  • 01.01.2026 – 12:00

    POL-GM: Bewohnerin vereitelt Einbruch

    Hückeswagen (ots) - Am frühen Morgen des 1. Januar (Donnerstag) versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung in der Pfarrer-Giesen-Straße einzubrechen. Die Bewohnerin bemerkte gegen 4:45 Uhr seltsame Geräusche an ihrem Küchenfenster. Als sie daraufhin in die Küche ging, um nachzusehen, erblickte sie einen Mann, welcher versuchte, das Fenster aufzuhebeln. Daraufhin schaltete sie das Licht ein und der Einbrecher floh in ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 13:45

    POL-GM: 83-Jährige von Pkw überrollt - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Wiehl (ots) - Am Dienstagvormittag (30. Dezember) kam es in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu einem Unfall, bei dem eine 83-Jährige aus Wiehl lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Fiat des Bruders der 83-Jährigen stand zur Unfallzeit gegen 10:35 Uhr vor Ort in einer Garage. Zu Wartungszwecken wurde das Auto etwas nach hinten geschoben. Daraufhin rollte der Fiat ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:10

    POL-GM: 25-Jähriger durch Messerstiche leicht verletzt

    Hückeswagen (ots) - Ein 25-Jähriger aus Hückeswagen wurde bei einer Auseinandersetzung in der Hückeswagener Innenstadt am Montagabend (29. Dezember) leicht verletzt. In der Islandstraße, unweit eines dortigen Haushaltswarengeschäfts, kam es gegen 22:05 Uhr zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 25-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person. Aus dem Streit entwickelte sich ein Gerangel, bei dem ...

    mehr
