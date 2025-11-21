Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Oh Tannenbaum/Zoll und Bezirksregierung kontrollieren Weihnachtsbaumbranche im Hochsauerlandkreis

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Am Dienstag und Mittwoch (18./19.11.2025) fanden im Hochsauerlandkreis im Raum Bestwig, Meschede und Schmallenberg umfangreiche Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Paderborn vom Hauptzollamt Bielefeld gemeinsam mit dem Bereich Arbeitsschutz der Bezirksregierung Arnsberg statt: Dabei wurden Betriebe und Arbeitnehmer sowohl in der Weihnachtsbaumproduktion als auch in der Vertriebs- und Handelsbranche überprüft.

Schwerpunkte der Prüfungen, die auf den Verladeplätzen, in den Waldschonungen und in den Betrieben stattfanden, waren unter anderem die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie die Überprüfung des Arbeitsschutzes in den Betrieben durch die Bezirksregierung.

Die Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) umfassten neben Personenbefragungen auch die Überprüfung von Geschäftsunterlagen. Insgesamt wurden 13 Betriebe und rund 100 Beschäftigte und Subunternehmer überprüft. Entgegen früherer Prüfungen in dem Wirtschaftssektor ist das vorläufige Ergebnis der Kontrollen als positiv und erfreulich zu bewerten. Es wurden bislang nur vereinzelt geringfügige Verstöße festgestellt. Die weiteren Auswertungen dauern an und können noch umfangreichere Geschäftsunterlagenprüfungen der Betriebe nach sich ziehen. Bei den Prüfungen der Bezirksregierung ergaben sich grundsätzliche Auffälligkeiten bei der Umsetzung der festgelegten Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung. Zudem fehlte in einigen Betrieben die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Sicherheitsschuhe oder Thermokleidung. Weitere Auffälligkeiten gab es bei der Lagerung von Gefahrstoffen. Da sich die Unternehmen jedoch äußerst kooperativ zeigten und die festgestellten Mängel kurzfristig behoben werden konnten, wurde vorerst von der Verhängung von Bußgeldern abgesehen.

Auch zukünftig werden die Sicherheitsbehörden in enger Zusammenarbeit weitere Kontrollaktionen durchführen.

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell