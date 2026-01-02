Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wintereinbruch auf Oberbergs Straßen

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Freitagmorgen (2. Januar) musste die Oberbergische Polizei zwischen 6 Uhr und 10 Uhr zu, insgesamt fünf, witterungsbedingten Einsätzen ausrücken.

Um 6:51 Uhr rutschte ein Autofahrer, der auf der Hömerichstraße in Gummersbach unterwegs war, gegen einen Zaun.

Gegen 8:12 Uhr kollidierte ein Auto in Wipperfürth Hämmern mit der Leitplanke.

In Wiehl kam es gegen 8:23 Uhr im Einmündungsbereich L336/Bielsteiner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos auf der winterglatten Straße.

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Räumfahrzeug kam es gegen 8:33 Uhr im Kreisverkehr Am Faulenberg/Oberbantenberger Straße in Wiehl-Oberbantenberg.

Bei allen Verkehrsunfällen blieb es bei Sachschäden.

Gegen 8:30 Uhr sicherte die Polizei eine Gefahrenstelle auf der L302 in Engelskirchen ab. Dort hatten sich aufgrund der Fahrbahnglätte mehrere Lkw quer gestellt.

