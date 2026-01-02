Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher wollten in Tabakwarengeschäft einsteigen

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Sonntag (28. Dezember) auf Montag versuchten Unbekannte, die Tür eines Tabakwarengeschäftes in der Kaiserstraße aufzubrechen. Auf der Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie ein unbekannter Mann zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr zunächst versucht, die Eingangstür zu öffnen, sich anschließend entfernt, aber kurz darauf wieder erscheint und mit einem Gegenstand die Glaseinfassung der Eingangstür beschädigt. Der Kriminelle schaffte es nicht, in das Geschäft zu gelangen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell