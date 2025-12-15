Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall - Mädchen klemmt zwischen Straßenbahn und Bahnsteig fest

Dresden (ots)

Wann? 15. Dezember 2025, 07:38 - 09:50 Uhr

Wo: Fritz-Löffler-Straße, Südvorstadt

Am heutigen Morgen kam es in der Dresdner Südvorstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Mädchen verletzt wurde.

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde die Jugendliche im Haltestellenbereich von einer Straßenbahn erfasst und zwischen dem Fahrzeug und dem Bahnsteig eingeklemmt. Zur Rettung der Patientin musste die Straßenbahn angehoben werden.

Das Mädchen wurde vor Ort notärztlich versorgt und medizinisch stabilisiert. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen bestand die Gefahr einer Unterkühlung. Deshalb führten die Einsatzkräfte mit Decken sowie leistungsstarken Halogen-Scheinwerfern der Feuerwehr einen aktiven Wärmeerhalt durch. Parallel dazu schufen Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt die notwendige Baufreiheit für die technische Rettung. Hierzu wurden Teile des Geländers am Bahnsteig entfernt. Anschließend brachten die Spezialisten für Straßenbahnhilfeleistung der Wache Albertstadt hydraulische Heber beidseitig an der Straßenbahn in Stellung und hoben das Fahrzeug an. Die Rettungsmaßnahmen mussten zwischenzeitlich kurz unterbrochen werden, da der Bahnsteig unter der hohen Last absackte und die Straßenbahn zu kippen drohte. Nach einer zusätzlichen Sicherung des Fahrzeugs erfolgte ein zweiter Hebevorgang, bei dem die Rettung der Patientin erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Das Mädchen wurde anschließend in einen Rettungswagen gebracht und in ein Krankenhaus transportiert. Die Straßenbahnfahrerin sowie Angehörige der Verletzten wurden vor Ort betreut. Darüber hinaus besteht aktuell Betreuungsbedarf für Ersthelfer sowie mehrere Schülerinnen und Schüler einer Oberschule, die auf dem Weg zur Schule Zeugen des Ereignisses wurden und unter dem Eindruck des Geschehens stehen.

Die Fritz-Löffler-Straße musste stadtauswärts in Richtung Autobahn voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich rund 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der Rettungswache Friedrichstadt, der B-Dienst sowie das Kriseninterventionsteam Dresden.

