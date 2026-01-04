PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher in Hückeswagen unterwegs

Hückeswagen (ots)

Zwischen dem 30. Dezember und dem 2. Januar (Freitag) sind Unbekannte in einen Frisörsalon in der Goethestraße eingebrochen. Die Kriminellen hebelten die Eingangstür auf und stahlen eine Kassette mit Bargeld aus den Räumlichkeiten.

Weniger Erfolg hatten die Einbrecher in der Islandstraße. Dort versuchten sie im Zeitraum vom 31. Dezember bis 2. Januar (Freitag), die Kellertür eines Wohn- und Geschäftshauses aufzubrechen. Die Tür hielt stand und die Kriminellen flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

