POL-GM: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfällen auf winterglatten Straßen

Am Vormittag des 2. Januar (Freitag) war ein Ehepaar aus Wiehl mit ihrem Golf auf der Hunstiger Straße in Fahrtrichtung Dieringhausen unterwegs. Gegen 10:50 Uhr passierte der 70-jährige Fahrer eine Linkskurve und rutschte mit dem Golf auf vereister Fahrbahn gegen einen Begrenzungsstein und einen Metallpfosten. Die 70-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

Gegen 16:30 Uhr am Freitagnachmittag (2. Januar) kam es auf der B506, Höhe der Ortschaft Fahlenbock in Wipperfürth, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein 19-Jähriger aus Wipperfürth fuhr auf der B506 aus Richtung Kürten in Fahrtrichtung Wipperfürth. In einer Linkskurve geriet der 19-Jährige mit seinem Skoda auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 56-Jährigen aus Wipperfürth. Die beiden Männer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Auch für einen 21-Jährigen aus Radevormwald endete die Fahrt bei Eis und Schnee abseits der Fahrbahn. Der 21-Jährige war am Freitagabend (2. Januar) gegen 20:30 Uhr auf der B483 in Richtung Hückeswagen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er dann mit seinem Toyota nach links von der Straße ab und touchierte einen Baum. Der 18-jährige Beifahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt und sein Toyota fahrbereit. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Einmündung "Wasserturmstraße" in Radevormwald.

Ein 24-jähriger Morsbacher war am 3. Dezember (Samstag) auf der L344 aus Richtung Denklingen in Fahrtrichtung Erdingen unterwegs. Als der Morsbacher gegen 14:50 Uhr die Ampelkreuzung "L344/Odenspieler Straße" erreichte, bremste er seinen VW ab und geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Der VW drehte sich und stieß mit dem, bei Rotlicht wartenden Opel eines 34-Jährigen aus Engelskirchen zusammen. Der Engelskirchener erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der Morsbacher überstand das Unfallgeschehen unverletzt. Er konnte die Örtlichkeit nach abgeschlossener Unfallaufnahme mit seinem Auto verlassen.

