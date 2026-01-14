Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auffahrunfall durch rutschige Fahrbahn
Nordhausen (ots)
Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 05.40 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf Höhe der Uferstraße. Verkehrsbedingt musste ein vorausfahrender Pkw an der Lichtzeichenanlage entsprechend des Signals anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines Autos bemerkte dies zu spät und konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen Aufprall nicht mehr verhindern. Seinen angaben nach war die Fahrbahn glatt, sodass es zur Kollision kam. an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell