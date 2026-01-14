Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Wildschweine verursachen Verkehrsunfall
Toba (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurden am Mittwoch, gegen 7.25 Uhr, über einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 1032 informiert. Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine Autofahrerin die Landstraße aus Richtung Großbrüchter in Richtung Toba, als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem der Wildtiere. Am Fahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Das Tier erlag den Verletzungen an der Unfallstelle.
