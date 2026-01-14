LPI-NDH: Wildschweine verursachen Verkehrsunfall

Burgwalde (ots) - Auf der Bundesstraße 80 kam es am Mittwoch, gegen 6.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Uder und beabsichtigte nach links in Richtung der Auffahrt zur Autobahn 38 abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Autofahrer. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren ...

