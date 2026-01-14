PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Burgwalde (ots)

Auf der Bundesstraße 80 kam es am Mittwoch, gegen 6.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Uder und beabsichtigte nach links in Richtung der Auffahrt zur Autobahn 38 abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Autofahrer. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In Folge der Bergungsarbeiten musste die Straße für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 11:06

    LPI-NDH: Auf E-Scooter nach dem Cannabiskonsum

    Mühlhausen (ots) - Bei einer Kontrolle eines Elektrokleinstfahrzeugs im Bereich der Sondershäuser Straße stellten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich einen 16-Jährigen als Fahrzeugführer fest. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verwies ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Cannabis bei dem Jugendlichen. Zur Feststellung der genauen Konzentration der Betäubungsmittel wurde eine Blutprobenentnahme ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:06

    LPI-NDH: Strohballen rollen Rodelhang herunter

    Mühlhausen (ots) - Im Bereich der Friedensstraße wurde ein Rodelhang zur entsprechenden Nutzung freigegeben. Um die Winterenthusiasten jedoch vor Kollisionen mit den vor Ort befindlichen Laternen zu schützen wurden Strohballen installiert. Diese haben sie auf unbekannte weise am Dienstagnachmittag verselbstständigt und sind den Rodelhang hinabgerollt. Im Bereich der Friedensstraße kamen diese zum Stehen, ohne einen ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:05

    LPI-NDH: Auffahrunfall durch rutschige Fahrbahn

    Nordhausen (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 05.40 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf Höhe der Uferstraße. Verkehrsbedingt musste ein vorausfahrender Pkw an der Lichtzeichenanlage entsprechend des Signals anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines Autos bemerkte dies zu spät und konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen Aufprall nicht mehr verhindern. Seinen angaben nach war die Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren