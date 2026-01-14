Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Burgwalde (ots)

Auf der Bundesstraße 80 kam es am Mittwoch, gegen 6.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Uder und beabsichtigte nach links in Richtung der Auffahrt zur Autobahn 38 abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Autofahrer. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In Folge der Bergungsarbeiten musste die Straße für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

