Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unbekannte hantieren unerlaubt mit Pyrotechnik - Polizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Donnerstag, gegen 1.45 Uhr, zu einem Einsatz in die Straße Am Jüdenhof gerufen. Zeugen hatten Knall- und Schussgeräusche gemeldet. Im Rahmen der Nahbereichsabsucht wurden durch die Beamten mehrere abgebrannte pyrotechnische Erzeugnisse festgestellt. Ersten Erkenntnissen nach zündelten mehrere Personen widerrechtlich die Pyrotechnik im Innenstadtbereich. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet.

Wer kann Angaben zu den Personen oder zum Abbrennen der Pyrotechnik machen? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0011702

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell