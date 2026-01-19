Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Brand - PKW beschädigt - Zeugen gesucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: PKW beschädigt

Am Samstag, gegen 21:30 Uhr, sollen von einer Brücke an der B29, zwischen dem Anschluss Affalterried und dem Anschluss Hüttlingen, kleine Steine auf die vorbeifahrenden Fahrzeuge geworfen worden sein. Ein VW eines 43-Jährigen wurde hierbei leicht beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit Personen auf der Brücke beobachtet haben. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken touchierte ein Unbekannter, mit einem vermutlich schwarzen Fahrzeug, auf einem Parkplatz in der Schulze-Delitzsch-Straße einen dort geparkten Cupra Ateca. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Brand

Am Samstag gegen 17:30 Uhr geriet im Außenbereich eins Cafés/Restaurant am Marktplatz ein Heizpilz in Brand. Die Feuerwehr, welche mit zwei Einsatzfahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Brand wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst.

Aalen: Fahrrad entwendet

Am Freitag stellte ein 58-Jähriger gegen 8 Uhr sein Fahrrad in der Beethovenstraße ab. Als er gegen 14:30 Uhr zurück kam, bemerkte er das Fehlen des Fahrrades. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen/Oberdorf: Holzhaufen in Brand geraten

Am Freitag geriet gegen 13 Uhr, auf einer Kleingartenanlage in der Lange Straße, ein Holzhaufen in Brand. Ein kleines Feuer in einem Kessel griff vermutlich auf die daneben gelagerten Holzbalken über, welche daraufhin in Brand gerieten. Die Feuerwehr Bopfingen/Oberdorf war mit 21 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Bopfingen/Baldern: PKW beschädigt

In der Schellenbergstraße beschädigte ein Unbekannter zwischen Freitag, 23:15 Uhr und Samstag, 8:50 Uhr, einen dort geparkten VW, indem er beide Fahrzeugseiten, die Heckklappe sowie die Motorhaube zerkratzte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Ellwangen: Wer hat den Vorfall beobachtet?

Zwischen 15 Uhr und 15:25 Uhr am Freitag soll ein 42-Jähriger in der Dalkinger Straße, auf Höhe einer dortigen Bäckerei, aus einem Kleinwagen heraus, der mit drei männlichen Personen besetzt gewesen sei, vom Beifahrer angesprochen worden sein. Als der 42-Jährige zum PKW ging, wurde er angeblich von dem Beifahrer bedroht. Der 42-Jährige sei daraufhin geflüchtet. Die Männer sollen alle zwischen 30-40 Jahre alt gewesen sein. Einer der Männer habe einen dunkleren Hautton und einen Vollbart gehabt. An dem Fahrzeug sollen Kölner-Kennzeichen angebracht gewesen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können. Diese können sich unter 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen melden.

Ellwangen/Pfahlheim: Zusammenstoß

Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr am Freitag, gegen 15 Uhr, die Hasenbergstraße. Hierbei verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot. Infolgedessen prallte er mit einem entgegenkommenden Audi eines 20-Jährigen zusammen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5500 Euro.

Ellwangen: Zeugen nach versuchter Körperverletzung gesucht

Am Sonntag gegen 3:15 Uhr kam es zu einer versuchten Körperverletzung zwischen einem 34-jährigen Taxifahrer und seinem 27-jährigen Fahrgast. Der Fahrgast weigerte sich die Fahrt mit dem Taxi von Westhausen zum Krankenhaus zu bezahlen. Daraufhin kam es zu einer Streitigkeit, woraufhin der 27-Jährige versucht haben soll, den Taxifahrer mit einer Flasche zu schlagen. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der 27-Jährige ebenfalls unkooperativ, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall vor dem Krankenhaus beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Mutlangen: Unfallflucht

Ein Dacia Logan, der am Freitag zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Straße An der Stauferklinik geparkt war, wurde dort von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

