PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungsbrand, Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Wohnungsbrand

Am frühen Montagmorgen wurde gegen 01:35 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Haus in der Vorstadtstraße gemeldet. Aus noch unklarer Ursache kam es innerhalb einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu einem Brandausbruch. Alle Bewohner konnten aus dem Haus gerettet werden. Der 52-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung und eine 48-jährige Hausbewohnerin wurden nach derzeitigen Erkenntnissen durch das Einatmen von Rauchgasen schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Bis auf die Wohnung des 52-Jährigen blieben alle anderen Wohnungen offenbar bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Schorndorf war mit 7 Fahrzeugen und 33 Wehrleuten im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Winterbach: Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, gegen 21:55 Uhr wurde der Polizei ein Fahrer eines VW gemeldet, der auf der B29 in unsicherer Fahrweise in Fahrtrichtung Aalen unterwegs war. Auf Höhe Winterbach wurde der 35-jährige Fahrer angehalten und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab beim VW-Fahrer einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 19:30 Uhr und 22:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Am Mädchenrain einen geparkten Opel und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 15:03

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall; Brände, Einbruch

    Aalen (ots) - Aalen: Vorrang missachtet Am Samstag gegen 10:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die Julius-Bausch-Straße in Richtung Burgstallstraße mit seinem PKW Ford. Als er nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden PKW Daimler, der von einer 43-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand. Aalen - ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 15:03

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - K 1913, Gem. Winnenden: Auffahrunfall Am Samstag gegen 12:10 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem PKW Renault die Kreisstraße 1913 von Winnenden in Richtung Breuningsweiler. Als er sich unterhalb der Deponie Eichholz befand, querte ein Reh die Fahrbahn weshalb der 50-Jährige stark abbremste, um eine Kollision zu vermeiden. Der hinter dem Renault fahrende 19-jährige BMW-Fahrer konnte nicht mehr ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 15:02

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall - Hessental: Firmeneinbruch In der Zeit zwischen Freitagabend 18:30 Uhr und Samstag 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Im Breitloh ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und in der Firma brachen sie anschließend eine Bürotüre auf. Es wurden mehrere Behältnisse und Schränke durchwühlt und letztendlich ein relativ geringer Geldbetrag entwendet. Die Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren