Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungsbrand, Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Wohnungsbrand

Am frühen Montagmorgen wurde gegen 01:35 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Haus in der Vorstadtstraße gemeldet. Aus noch unklarer Ursache kam es innerhalb einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu einem Brandausbruch. Alle Bewohner konnten aus dem Haus gerettet werden. Der 52-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung und eine 48-jährige Hausbewohnerin wurden nach derzeitigen Erkenntnissen durch das Einatmen von Rauchgasen schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Bis auf die Wohnung des 52-Jährigen blieben alle anderen Wohnungen offenbar bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Schorndorf war mit 7 Fahrzeugen und 33 Wehrleuten im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Winterbach: Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, gegen 21:55 Uhr wurde der Polizei ein Fahrer eines VW gemeldet, der auf der B29 in unsicherer Fahrweise in Fahrtrichtung Aalen unterwegs war. Auf Höhe Winterbach wurde der 35-jährige Fahrer angehalten und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab beim VW-Fahrer einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 19:30 Uhr und 22:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Am Mädchenrain einen geparkten Opel und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell