Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Hessental: Firmeneinbruch

In der Zeit zwischen Freitagabend 18:30 Uhr und Samstag 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Im Breitloh ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und in der Firma brachen sie anschließend eine Bürotüre auf. Es wurden mehrere Behältnisse und Schränke durchwühlt und letztendlich ein relativ geringer Geldbetrag entwendet. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall - Hessental: Einbruch in Firma

Zwei unbekannter Männer brachen am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr in ein Firmengebäude in der Schmollerstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Als sie bemerkten, dass sie die Alarmanlage ausgelöst hatten, flüchteten die beiden Einbrecher ohne Diebesgut erlangt zu haben. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

  • 18.01.2026 – 12:37

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Männliche Person tot aufgefunden

    Aalen (ots) - Auenwald - Unterbrüden: Männliche Person tot aufgefunden Am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann leblos im Brüdenbach, in der Nähe der Auenwaldhalle aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Samstag auf einer Faschingsveranstaltung in Unterbrüden gewesen war und zu einer noch unbekannten Uhrzeit vermutlich auf ...

  • 17.01.2026 – 14:29

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

    Aalen (ots) - Kernen-Rommelshausen: Versuchter Einbruch - Ein Einbrecher warf am Freitag zwischen 14.45 Uhr und 19:15 Uhr ein Fenster an einem Einfamilienhaus ein, welches sich in der Bussardstraße befindet. Da das Fenster verschlossen war, gelangte er nicht in das Gebäude. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Hinweise werden durch das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 erbeten. Fellbach: ...

  • 17.01.2026 – 14:26

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

    Aalen (ots) - Lorch: Unfall - Am Samstagmorgen gegen 07:40 Uhr befuhr eine 22 -jährige VW-Fahrerin die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Lorch. In einer leichten Rechtskurve verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte anschließend in die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. ...

