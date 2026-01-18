Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Hessental: Firmeneinbruch

In der Zeit zwischen Freitagabend 18:30 Uhr und Samstag 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Im Breitloh ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und in der Firma brachen sie anschließend eine Bürotüre auf. Es wurden mehrere Behältnisse und Schränke durchwühlt und letztendlich ein relativ geringer Geldbetrag entwendet. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall - Hessental: Einbruch in Firma

Zwei unbekannter Männer brachen am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr in ein Firmengebäude in der Schmollerstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Als sie bemerkten, dass sie die Alarmanlage ausgelöst hatten, flüchteten die beiden Einbrecher ohne Diebesgut erlangt zu haben. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

